Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.04

— Декабрым и 10-м Налшык къалэ республикэ прокуратурэм и унэм УФ-м и генеральнэ прокурорым и къуэдзэ Демешин Дмитрий ц1ыхубэ щша1ущ1энущ.— КъБ-м 2020 гъэм ек1уэк1ыну урысейпсо къыхэтхык1ым зыхуегъэхьэзыр.— Нобэ къыщалъхуа махуэщ КъБАССР-м щ1ыхь зи1э и артист Ало Лут1э.— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, РСФСР-м Горькэм и ц1эр зезыхьэ къэрал саугъэтым и лауреат Зумакуловэ Танзиля илъэс 85-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э усыгъэм и махуэшхуэ жыхуи1э 1уэхугъуэхэр республикэм щек1уэк1ынущ.