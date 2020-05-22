Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.22
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 71 къыхэхъуащ
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э майм и 25, нэщ1ик1ыхь Хьидым папщ1э мылэжьэгъуэ махуэ ягъэуващ.
— КъБ-м ис муслъымэнхэм я 1уэхущ1ап1эм и тхьэмафэдэ Дзэсэжь Хьэзрэтэлий жи1ащ Нэщ1 ик1ыж Рэмадан мазэ лъап1эр зэресам хуэдэу ягъэлъэп1эну мы гъэм 1эмал зэрыщымы1эр.
— Бытырым теухуауэ (Сыжажэ Алим).
— Налшык къалэ и Кировэ уэрамыр зыхуей хуагъазэ.