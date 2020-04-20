Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.20
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Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.20
— КъБ-м коронавирус япкърытмэ къахутэну тест мини 8-рэ 500-м щIигъу ирагъэтащ.
Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.20
— В России продолжает расти число заразившихся коронавирусом.
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