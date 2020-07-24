Радио КБР 18.00 – 2020.07.24

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 15 къахутащ— КъБ-м гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм зыщыхуагъэхьэзыр.— КъБ-м щ1эныгъэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Гъут 1эдэм нобэ къыщалъхуа махуэщ. (БищIо Борис — Гуманитар къэхутэныгъэхэмк1э КъБ-р Институтым и адыгэбзэ секторым и унафэщ1).— КъБ-р, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я ц1ыхубэ артист, УФ-м щ1ыхь зи1э и артист Даур Аслъэн къызэралъхурэ нобэ илъэс 80 ирокъу. (Тхьэгъэлэдж Светланэ – КъБ-м щIыхь зиIэ и артисткэ).