Радио КБР 15.00 rus — 2019.11.05

— Самовольная установка газового оборудования привела к гибели подростка в Чегемском районе КБР.— Новости ПФ РФ. В последнее время в социальных сетях стало распроститься информация о том, что граждан лишают ряда пенсионных прав. ( Руководитель Пресс-службы ГУОПФР по КБР:М. Битоков.)— Город Прохладный принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. (и.о.Заместитель председателя правительства КБР:В. Болотоков).— Десять популярных блогеров посетят самые живописные места четырех регионов Северного Кавказа.