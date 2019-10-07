Радио КБР 15.00 rus — 2019.10.07

— Северо-Кавказском институте повышения квалификации сотрудников МВД говорили о проблемах влияниятолерантности на профилактику экстремизма в молодёжной среде. (ЗАПИСЬ: З.Кашироков, министр КБР по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти региона в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики).— Сегодня в КБР стартовал молодежный проект «Куначество-2019». (ЗАПИСЬ: Дж.Гергоков, Заместитель министра КБР по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей).— Сегодня стартовал второй региональный этап Всероссийского конкурса МВД России. (ЗАПИСЬ: Р.Керефов, Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по КБР).