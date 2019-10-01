Радио КБР 15.00 rus — 2019.10.01

— Сегодня в Управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО состоялась пресс-конференцияпо вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения. (ЗАПИСЬ: А.Гаштова, руководитель Росстата в КБР).— Сегодня вступил в силу закон, по которому хостелы не могут располагаться в жилых домах. (ЗАПИСЬ:О.Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра по КБР).— Сегодня в КБР стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. (ЗАПИСЬ: А.Гулиева, ведущий специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).— Памятник Кязиму Мечиеву в Бабугенте реконструируют.