Радио КБР 15.00 rus — 2019.07.09

— Сегодня на 92 году ушёл из жизни старейший радиожурналист КБР Хамид Дикинов.— В КБР идет реконструкция автодороги «Дейское – Нижний Курп». (Начальник отдела строительной и дорожной политики Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики :Х.Бежанов ).— Льготный период для предпенсионеров наступает за пять лет до нового пенсионного возраста.( Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР:М. Битоков.).— В КБГУ откроется многопрофильная школа.— Делегация КБР представит республику на «Всероссийском дне поля».