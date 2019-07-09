Радио КБР 15.00 rus — 2019.07.09
— Сегодня на 92 году ушёл из жизни старейший радиожурналист КБР Хамид Дикинов.
— В КБР идет реконструкция автодороги «Дейское – Нижний Курп». (Начальник отдела строительной и дорожной политики Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики :Х.Бежанов ).
— Льготный период для предпенсионеров наступает за пять лет до нового пенсионного возраста.( Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР:М. Битоков.).
— В КБГУ откроется многопрофильная школа.
— Делегация КБР представит республику на «Всероссийском дне поля».