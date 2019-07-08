Радио КБР 15.00 rus — 2019.07.08

— День семьи, любви и верности отмечается сегодня в России.— КБР в числе регионов с самым низким процентом разводов.— Мобильный детский технопарк «Кванториум» появится в Кабардино-Балкарии.— КБГУ им.Х.М.Бербекова примет участие в конкурсе Министерства науки и высшего образования России по созданию в регионах Международных Центров геномных исследований.— Дзюдоистки КБР успешно выступили на чемпионате СКФО в Ингушетии. (Президент Федерации дзюдо КБР :М. Емкужев.).