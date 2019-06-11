Радио КБР 15.00 rus — 2019.06.11

— В КБР начинается уборочная кампания зерновых культур (Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.).— Программа «Формирование комфортной городской среды на территории КБР в 2019 — 2024 годах» реализуется в КБР.( Заместитель Председателя Правительства — министр инфраструктуры и цифрового развития КБР: В. Болотоков.).— На сайте ПФ РФ можно рассчитать, имеет ли право семья на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков).