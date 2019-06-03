Радио КБР 15.00 rus — 2019.06.03

— В КБГУ завершает свою первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию с участием ведущих федеральныхэкспертов по вопросам реализации Национальных проектов.(Заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО С. Стариков.)— В КБР заключили 9 проектов сельхознаправленности на общую сумму около 2 млрд рублей.(Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.)— Команда Кабардино-Балкарии успешно выступила на первенстве России по тхэквондо.