Радио КБР 15.00 rus — 2019.05.20

— Сегодня всемирный день метрологии. (Заместитель директора Центра стандартизации и метрологии г.Нальчика- Р.Боготырева.)— С 20 мая специалисты Кадастровой палаты КБР смогут оказать помощь владельцам загородной недвижимости . (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О.Ворокова).— Гимнастки из КБР достойно выступили на Первенстве по эстетической гимнастике в Сочи— Перерабатывающие и сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии представили свою продукцию на Международной выставке в Азербайджане.— в КБГУ проходит торжественную церемонию награждения победителей республиканских и региональных олимпиад.— В Нальчике прошла встреча лидеров молодёжных организаций Федеративной Республики Германия и членов Российско-Германского Совета по молодежному сотрудничеству.