Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.26
— В эти минуты проходит заседание Правительства КБР.
— В Нальчике стартовал проект «Очаг мира». (ЗАПИСЬ: Р.Нагоева, директор МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик).
— Сегодня УФССП России по КБР проводит акцию «Узнай о своих долгах». (ЗАПИСЬ: З.Пшеноков, начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП России по КБР).
— Сегодня в фестиваль национальных культур. (ЗАПИСЬ: О.Долова, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администрации г.о. Нальчик).

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.26

— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1эм нобэ депутатхэр щытепсэлъыхьащ республикэм и прокурору ягъэувыным.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.04.26

— Жаза тапдырыу къуллукъну учрежденяларында

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.26

— Стратегию экономического развития КБР на ближайшие 20 лет утвердил сегодня кабинет министров республики.

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