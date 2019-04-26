Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.26

— В эти минуты проходит заседание Правительства КБР.— В Нальчике стартовал проект «Очаг мира». (ЗАПИСЬ: Р.Нагоева, директор МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик).— Сегодня УФССП России по КБР проводит акцию «Узнай о своих долгах». (ЗАПИСЬ: З.Пшеноков, начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП России по КБР).— Сегодня в фестиваль национальных культур. (ЗАПИСЬ: О.Долова, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администрации г.о. Нальчик).