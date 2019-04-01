Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.22
— Баксанский проект стал победителем международного конкурса.( Руководитель пресс-службы администрации муниципалитета: А.Килярова).
— Тимур Макоев назначен представителем Президента РФ в квалификационных коллегиях судей.
— Каменномостское признано лучшим селением в республике.
— В Кабардино-Балкарии соревнуются мастера зимнего троеборья.
— Фильм «Невиновен» режиссера Андзора Емкужа стал победителем международного кинофестиваля «Белые ночи».(Запись :А.Емкужев.)
— Тхэквондисты КБР успешно выступили в Казани.(Президент Федерации тхэквондо КБР: Э.Балахов.)