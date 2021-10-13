Радио КБР 15.00 rus – 2021.10.13
— Главные эксперты России одобрили строительство восьми
горнолыжных трасс на территории комплекса «Эльбрус».
— Сегодня 16 лет со дня трагических событий 13 октября 2005 года‚ нападения боевиков на Нальчик.
— Сегодня Глава республики, отметил слаженную работу сотрудников правоохранительных органов в урегулировании ситуации в те трагические дни.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Милана Кацибаева -врач -терапевт).
— В республике будет развёрнуто 6 ковид-госпиталей. (запись: Заурбек Батыров- заместитель министра здравоохранения КБР).
— Главные эксперты России одобрили строительство восьми горнолыжных трасс на территории комплекса «Эльбрус».