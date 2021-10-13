Радио КБР 15.00 rus – 2021.10.13

— Главные эксперты России одобрили строительство восьмигорнолыжных трасс на территории комплекса «Эльбрус».— Сегодня 16 лет со дня трагических событий 13 октября 2005 года‚ нападения боевиков на Нальчик.— Сегодня Глава республики, отметил слаженную работу сотрудников правоохранительных органов в урегулировании ситуации в те трагические дни.— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Милана Кацибаева -врач -терапевт).— В республике будет развёрнуто 6 ковид-госпиталей. (запись: Заурбек Батыров- заместитель министра здравоохранения КБР).— Главные эксперты России одобрили строительство восьми горнолыжных трасс на территории комплекса «Эльбрус».