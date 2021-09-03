Радио КБР 15.00 rus – 2021.09.03

— Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков ознакомился с последствиями непогоды в Баксанском районе (ЗАПИСЬ: Анатолий Ойтов).— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Свыше 30-ти миллионов пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тыс рублей (ЗАПИСЬ: Эмма Карданова).— Родители школьников Кабардино-Балкарии с помощью видеопособий изучают основные ошибки детей на дорогах.