Радио КБР 15.00 rus – 2021.09.03
— Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков ознакомился с последствиями непогоды в Баксанском районе (ЗАПИСЬ: Анатолий Ойтов).
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— Свыше 30-ти миллионов пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тыс рублей (ЗАПИСЬ: Эмма Карданова).
— Родители школьников Кабардино-Балкарии с помощью видеопособий изучают основные ошибки детей на дорогах.