Радио КБР 15.00 rus – 2021.08.27

— Сегодня в Чегемском районе произведена закладка нового, самого крупного в России, тепличного комплекса. (ВАЛЕРИЙ КОТИК — Генеральный директор агропромышленного комплеска «ЭКО — КУЛЬТУРА»).— Глава Кабардино-Балкарии об инвестиции в экономику республики. (КАЗБЕК КОКОВ- Глава КБР).— Сегодня, первый заместитель Председателя Правительства КБР Сергей Говоров провёл очередное совещание по вопросам развития газоснабжения и газификации населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики.