Радио КБР 15.00 rus – 2021.08.27
— Сегодня в Чегемском районе произведена закладка нового, самого крупного в России, тепличного комплекса. (ВАЛЕРИЙ КОТИК — Генеральный директор агропромышленного комплеска «ЭКО — КУЛЬТУРА»).
— Глава Кабардино-Балкарии об инвестиции в экономику республики. (КАЗБЕК КОКОВ- Глава КБР).
— Сегодня, первый заместитель Председателя Правительства КБР Сергей Говоров провёл очередное совещание по вопросам развития газоснабжения и газификации населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики.

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.27

— Урысейпсом щынэхъ ин дыдэ хуабалъэм и лъабжьэ Шэджэм районым щагъэт1ылъащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.27

— Казбек Коков Устазланы тёрели кенгешлерине къатышханды

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.27

— Шэджэм районым гектари 100 хъу хуабалъэ комплексым и лъабжьэр щагъэт1ылъ 1уэхугъуэ нобэ щы1ащ

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Радио КБР 15.00 bal – 2021.08.27

— Устазланы август айда бардырылыучу тёрели кенгешлери болгъанды

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