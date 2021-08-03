Радио КБР 15.00 rus – 2021.08.03

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в прямомом эфире ответил на вопросы граждан— Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по СКФО Марина Иванова и доктор медицинских наук, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КБГУ Заира Хараева ответили на актуальные вопросы о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.— В республике увеличился спрос на услуги внутреннего туризма. Как сообщает региональное управление национального банка России. это, в свою очередь, влияет на динамику цен в Кабардино-Балкарии. (ЗАПИСЬ. Калов).