Радио КБР 15.00 rus – 2021.08.03
— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в прямомом эфире ответил на вопросы граждан.
— Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по СКФО Марина Иванова и доктор медицинских наук, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КБГУ Заира Хараева ответили на актуальные вопросы о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
— В республике увеличился спрос на услуги внутреннего туризма. Как сообщает региональное управление национального банка России. это, в свою очередь, влияет на динамику цен в Кабардино-Балкарии. (ЗАПИСЬ. Калов).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.03

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха нобэ ек1уэк1ащ. (Къарэ Ратмир – республикэ …

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.03

— Казбек Коковну тюзюнлей эфири бла байламлы оюмла

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.03

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в прямомом эфире ответил на вопросы граждан

Подробнее