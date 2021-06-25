Радио КБР 15.00 rus – 2021.06.25

— Министерством культуры РФ принято решение не проводить в 2021 году Детский культурный форум в связи с пандемией коронавируса— Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение подписало многомиллионный контракт на строительство здания поликлиники для взрослых в Нальчике.— В Нальчике обустроят пешеходный переход вблизи улиц Кадырова и Суворова (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).— Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР информирует о том, как и в какие сроки индексируется пенсия работающего пенсионера после увольнения (Зарета Алоева).