Радио КБР 15.00 rus – 2021.05.26

— Глава республики Казбек Коков сегодня провел заседание совета по инвестициям и предпринимательству (ЗАПИСЬ: Мурат Шогенцуков).— Сегодня в Баксанском районе возобновились поисковые работы по поиску в реке Баксан местного жителя (ЗАПИСЬ: Кантемир Беров).— В Кабардино-Балкарии объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-апреле 2021 г. выше аналогичного периода 2020 г. (ЗАПИСЬ: Людмила Кумыкова).— 28 мая в 16:00 в Нальчике на площади ресторана «Сосруко» состоится финал проекта «КОРОЛЕВА КАВКАЗА».