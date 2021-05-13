Радио КБР 15.00 rus – 2021.05.13

— Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию— В Баксанском оросительном канале погиб мужчина (ЗАПИСЬ: специалист пресс-службы МЧС по КБР Вячеслав. Снеговской).— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— КБР примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». (ЗАПИСЬ: Лина Мафедзова)— В Черекском районе начат капитальный ремонт Районного дома культуры.