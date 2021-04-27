Радио КБР 15.00 rus – 2021.04.27
— Около 3 тыс жителей КБР уже проголосовали за объекты благоустройства. (ЗАПИСЬ: замминистра строительства и ЖКХ КБР Роман Котченко).
— 29 апреля в КБР состоится Всероссийская акция «Культурный хоровод». (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы Министерства культуры КБР Лина Мафедзова).
— В предгорной зоне Чегемского района ремонтируют региональную дорогу. (ЗАПИСЬ: зам начальника ГКУ УПРАВДОР Астемир Кумыков).
— В Нальчике проходит Северо-Кавказский молодежный фестиваль «Тур уличных культур». (ЗАПИСЬ: организатор проекта «Центр паркура Оффбитс» Елизавета Ефимова).
— В Баксанском районе готовятся к празднованию Дня Победы.