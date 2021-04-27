Радио КБР 15.00 rus – 2021.04.27

— Около 3 тыс жителей КБР уже проголосовали за объекты благоустройства. (ЗАПИСЬ: замминистра строительства и ЖКХ КБР Роман Котченко).— 29 апреля в КБР состоится Всероссийская акция «Культурный хоровод». (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы Министерства культуры КБР Лина Мафедзова).— В предгорной зоне Чегемского района ремонтируют региональную дорогу. (ЗАПИСЬ: зам начальника ГКУ УПРАВДОР Астемир Кумыков).— В Нальчике проходит Северо-Кавказский молодежный фестиваль «Тур уличных культур». (ЗАПИСЬ: организатор проекта «Центр паркура Оффбитс» Елизавета Ефимова).— В Баксанском районе готовятся к празднованию Дня Победы.