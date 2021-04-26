Радио КБР 15.00 rus – 2021.04.26

— Сегодня стартует Всероссийское онлайн- голосование за общественные территории. (ЗАПИСЬ: замминистра строительства и ЖКХ КБР Роман Котченко).— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова).— 29 апреля в КБР состоится Всероссийская акция «Культурный хоровод». (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы Министерства культуры КБР Лина Мафедзова).— Строительство сквера в Кишпеке завершится со дня на день. (ЗАПИСЬ:рук пресс-службы администрации Баксанского района Арина Килярова)