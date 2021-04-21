Радио КБР 15.00 rus – 2021.04.21

— Сегодня Президент страны Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации— Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства.— В сельских поселениях Баксанского района прошли очередные экологические акции. (ЗАПИСЬ:ЛераУлимбашева).— Гражданам, начинающим трудовую деятельность в текущем году, оформляются только ЭТК. (ЗАПИСЬ:Михаил Битоков).— В селе Залукодес начато строительство нового Дома культуры.