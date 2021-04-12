Радио КБР 15.00 rus – 2021.04.12

— В Зольском районе начаты работы по благоустройству скверов и площади. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы минстроя КБР Людмила Кумыкова).— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— В селе Псыхурей прошел спортивный забег, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. (ЗАПИСЬ: Арина Килярова).— В Кабардино-Балкарии обсуждены вопросы профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой среде.