Радио КБР 15.00 rus – 2021.02.20

— Следствием выясняется причины возгорания в многоквартирном доме в селении Дугулубгей. (ЗАПИСЬ: руководитель пресс-службы МЧС по КБР Кантемир Беров).— Завершилась серия уроков, которая проводилось министерством цифрового развития по всей республике (ЗАПИСЬ: Министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов).— На заседании коллегии Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР подвели итоги деятельности за 2020 год и определили основные задачи на текущий период. (ЗАПИСЬ: А. ЕЗАОВ).— В музее ИЗО показывают картины Муаеда Аксирова.