Радио КБР 15.00 rus – 2021.01.27

— Оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией рекомендует гражданам продолжать соблюдать масочный режим и избегать массового скопления людей. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Два ковидных госпиталя в Кабардино-Балкарии остановили прием.— В Баксанском районе проходят мероприятия ко Дню воинской славы России. (ЗАПИСЬ: специалист пресс-службы администрации Баксанского р. Лера Улимбашева).— В 2021 году в Нальчике начнут строить два запланированных ранее масштабных объекта.