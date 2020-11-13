Радио КБР 15.00 rus – 2020.11.13

— Государственное Казенное Учреждение «Безопасная республика» в рамках благоустройства набережной реки Нальчик установит новые камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан— В старом Череке в Республиканском Агропромышленном колледже торжественно открыли 5 новых производственных мастерских.(ЗАПИСЬ А. Сохроков)— Программа ипотеки с господдержкой, постановленная Правительством Российской Федерации продлена до 1 июля 2021 года.— Коллектив Русского государственного драматического театра имени М. Горького порадовал любителей театра Кабардино-Балкарии премьерным показом спектакля Г. Андерсона «Снежная королева».