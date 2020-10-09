Радио КБР 15.00 rus – 2020.10.09

— Кабардино-Балкарии прошли кадровые перестановки. Они связаны с работой банков— Банк России совместно с участниками рынка предложил внедрить в практику ключевой информационный документ (КИД). (Заместитель управляющего Отделением Банка России по КБР Р. Балаев.)— КБР участвует в 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020».— Народный театр Нарткалы стал дипломантом Всероссийского фестиваля.— В Нарткале сегодня завещается чемпионат России в классе свободнолетающих авиамоделей.( Председатель республиканской Федерации авиамодельного спорта Ю. Налоев.)