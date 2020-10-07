Радио КБР 15.00 rus – 2020.10.07
— Возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций в Центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
— В Республике создана межведомственная комиссия по повышению финансовой грамотности.
— Сегодня стартовал второй (региональный) этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» (Руководитель пресс-службы республиканского МВД по КБР О. Ткаченко)
— В ОПФР по КБР начал работу Контакт-центр с единым номером. (Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР: З.Алоева.)

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.10.07

— КъБ-м и Правительствэм щытепсэлъыхьащ щ1ыналъэм и стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.07

— 60 случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.10.07

— КъБ-м Правительствэм щытепсэлъыхьащ щ1ыналъэм и стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ

Подробнее