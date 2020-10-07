Радио КБР 15.00 rus – 2020.10.07

— Возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций в Центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями— В Республике создана межведомственная комиссия по повышению финансовой грамотности.— Сегодня стартовал второй (региональный) этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» (Руководитель пресс-службы республиканского МВД по КБР О. Ткаченко)— В ОПФР по КБР начал работу Контакт-центр с единым номером. (Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР: З.Алоева.)