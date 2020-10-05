Радио КБР 15.00 rus – 2020.10.05

— Сегодня День учителя. Поздравление Главы Кабардино-Балкарской Республики с Днем учителя— Активисты ОНФ в Кабардино-Балкарии поздравили с профессиональным праздником учителя физической культуры с 30-летним стажем. (Руководитель регионального отделения ОНФ по КБР Е.Бакаев.)— Глава Кабардино-Балкарии поздравил жителей Адыгеи с Днем республики.— 57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)