Радио КБР 15.00 rus – 2020.09.09

— Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и президент РАН Александр Сергеев подписали долгосрочное соглашениео сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности.— Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР(Глава КБР К.Коков.)— Сегодня прошло проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.( Главный специалист- эксперт Мипросвещения КБР Л.Лиева.)