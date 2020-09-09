Радио КБР 15.00 rus – 2020.09.09
— Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и президент РАН Александр Сергеев подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности.
— Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР(Глава КБР К.Коков.)
— Сегодня прошло проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.( Главный специалист- эксперт Мипросвещения КБР Л.Лиева.)