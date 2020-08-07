Радио КБР 15.00 rus – 2020.08.07

— Алий Мусуков посетил стройплощадки— За сутки в КБР подтверждено 15 случаев заражения .(Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.).— Жители КБР могут оценить уровень доступности финансовых услуг. (Управляющий Отделением-НБ КБР А.Тхамоков.)-В селе Атажукино открыли стадион после реконструкции .(Руководитель пресс-службы администрации муниципалитета А. Килярова.).