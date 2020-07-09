Радио КБР 15.00 rus – 2020.07.09
— Альпинист из Москвы сорвался в ущелье в горах КБР. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.).
— В КБР установлен прожиточный минимум на 1 квартал этого года.
— Безработные КБР получат повышенные пособия в течение лета.
— Ярмарка на площади Абхазии в Нальчике заработает в ближайшую субботу. (ЗАПИСЬ: З.Кокова, руководитель пресс-службы администрации г.о. Нальчик).
— Уборка зерновых в Кабардино-Балкарии набирает темпы.