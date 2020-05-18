Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.18

— За прошедшие сутки в регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировано 369 новых случаев инфицирования COVID-19.— Более 16 тысяч пожилых жителей в Кабардино-Балкарии получили помощь от волонтеров акции #МыВместе (Руководитель регионального отделения ОНФ по КБР Е.Бакаев.)— В КБР проходит профилактический рейд «Безопасный перевозчик».(Госинспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР Д.Тебердиева.)— «Победа» возобновит перелеты между Нальчиком и Москвой. (Руководитель пресс-службы международного аэропорта «Нальчик» И.Шомахов.)