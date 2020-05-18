Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.18
— За прошедшие сутки в регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировано 369 новых случаев инфицирования COVID-19.
— Более 16 тысяч пожилых жителей в Кабардино-Балкарии получили помощь от волонтеров акции #МыВместе (Руководитель регионального отделения ОНФ по КБР Е.Бакаев.)
— В КБР проходит профилактический рейд «Безопасный перевозчик».(Госинспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР Д.Тебердиева.)
— «Победа» возобновит перелеты между Нальчиком и Москвой. (Руководитель пресс-службы международного аэропорта «Нальчик» И.Шомахов.)

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.18

— Иныкъуэ 1уэхущ1ап1эхэм лэжьэн щ1адзэжащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.18

— Казбек Коков оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.18

— Заболеваемость коронавирусом в КБР идет на спад.

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