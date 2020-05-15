Радио КБР 15.00 rus – 2020.05.15

— За сутки в КБР выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.(Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— В КБР завершаются ремонтные работы на четырех объектах. (Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики З. Кумыкова.)— В КБР банки одобрили большую часть рассмотренных заявок на кредитные каникулы. (Заместитель управляющего отделением Банка России по КБР А. Калов.)