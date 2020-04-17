Радио КБР 15.00 rus – 2020.04.17
— Управление Роспотребнадзора по КБР: социальная дистанция является самым эффективным способом избежать заражения коронавирусом. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).
— Для поездок в Москву и МО жителям КБР необходимо заказывать цифровой пропуск.
— Минпросвещения КБР продлило сроки приема заявок на участие в программе «Земский учитель». (ЗАПИСЬ: А.Мальбахов, начальник Отдела дошкольного и общего среднего образования Минпросвещения КБР).
— Участки региональных дорог КБР приведут в порядок в этом году.