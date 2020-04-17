Радио КБР 15.00 rus – 2020.04.17

— Управление Роспотребнадзора по КБР: социальная дистанция является самым эффективным способом избежать заражения коронавирусом.(ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).— Для поездок в Москву и МО жителям КБР необходимо заказывать цифровой пропуск.— Минпросвещения КБР продлило сроки приема заявок на участие в программе «Земский учитель». (ЗАПИСЬ: А.Мальбахов, начальник Отдела дошкольного и общего среднего образования Минпросвещения КБР).— Участки региональных дорог КБР приведут в порядок в этом году.