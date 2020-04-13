Радио КБР 15.00 rus – 2020.04.13

— Число заразившихся коронавирусом в России возросло более чем на 2500.— Горячая линия по профилактике коронавируса функционирует во всех районах КБР. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— С апреля вступила в силу новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях. (Начальник пресс-службы МВД по КБР О.Ткаченко.).— Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков.)