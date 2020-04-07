Радио КБР 15.00 rus – 2020.04.07
— Житель КБР вылечился от коронавируса. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управление Роспотребнадзора по КБР).
— Горячая линия по профилактике коронавируса функционирует во всех районах КБР. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— 14 км автодороги в КБР Р-217 «Кавказ» приведут в порядок к 2021 году.
— Поезд «Нальчик-Москва» будет осуществлять железнодорожные перевозки по новому графику.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.07

— Нобэ илъэс 80 ирокъу УФ-м щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, тхак1уэ, журналист Мэзыхьэ Борис.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.07

— Республиканы коронавирусха къажау оператив штабындан билдиредиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.07

— В КБР зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом.

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