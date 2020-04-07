Радио КБР 15.00 rus – 2020.04.07

— Житель КБР вылечился от коронавируса.(ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управление Роспотребнадзора по КБР).— Горячая линия по профилактике коронавируса функционирует во всех районах КБР. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— 14 км автодороги в КБР Р-217 «Кавказ» приведут в порядок к 2021 году.— Поезд «Нальчик-Москва» будет осуществлять железнодорожные перевозки по новому графику.