Радио КБР 15.00 rus – 2020.04.01

— В КБР подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусом.— В КБР приостанавливается деятельность санаторно-курортных комплексов.(и.о. Министр курортов и туризма КБР М. Шогенцуков.)— С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению индексируются на 6,1%.(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР:М. Битоков.)— МЧС России продолжит свое функционирование по обеспечению безопасности населения и объектов экономики РФ в штатном режиме.(Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.)