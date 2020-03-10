Радио КБР 15.00 rus – 2020.03.10
— Власти направят более 380 млн рублей на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии в 2020 году. (и.о министра экономического развития КБР Б.Рахаев.)
— За прошедшие сутки огнеборцы 29 раз реагировали на возгорание сухой травы.( Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.)
— Новости Пограничного Управления по КБР.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике С. Смирнова.)
— В КБР проходит профилактический рейд «Госномер».

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.10

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.03.10

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.10

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.03.10

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