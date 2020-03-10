Радио КБР 15.00 rus – 2020.03.10

— Власти направят более 380 млн рублей на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии в 2020 году. (и.о министра экономического развития КБР Б.Рахаев.)— За прошедшие сутки огнеборцы 29 раз реагировали на возгорание сухой травы.( Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.)— Новости Пограничного Управления по КБР.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике С. Смирнова.)— В КБР проходит профилактический рейд «Госномер».