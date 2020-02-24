Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.24

— Власти направят более 380 млн рублей на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии в 2020 году.(и.о министра экономического развития КБР Б.Рахаев.)— В КБР проходит профилактический рейд «Начинающий водитель».(Госинспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР Д.Тебердиева.)— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность. (Пресс-секретарю ГУ МЧС РФ по КБР :А.Гулиева.)— 11 медалей завоевали юные «вольники» Кабардино-Балкарии на всероссийском турнире во Владикавказе.