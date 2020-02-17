Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.17

— В эти минуты в Доме Правительства КБР проходит заседания при Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.(Глава КБР: К.Коков.)— Совещание рабочей группы по реализации проекта «Без срока давности» и проведению межрегиональной поисковой экспедиции «Заоблачный фронт» на территории КБР прошло сегодня в Доме правительства.— Сегодня В Эльбрусском районе проходят торжества, посвящённые 77 годовщине снятия немецких штандартов с Эльбруса.— Сегодня в Нальчике состоится «праздник поэзии» в честь юбилея Зубера Тхагазитова. (Пресс-секретарь министерства культуры КБР: Л. Мафедзова.).