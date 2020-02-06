Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.06
— Сегодня Казбек Коков принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке.
— В КБР объявлен конкурс на получение стипендии Главы республики. (ЗАПИСЬ: К.Лопатина, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— В КБГУ состоится 14-я Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. (ЗАПИСЬ: Н.Соглалова, пресс-секретарь КБГУ).
— В Приэльбрусье проходят соревнования Кубка России по горнолыжному спорту.