Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.06
— Сегодня Казбек Коков принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке.
— В КБР объявлен конкурс на получение стипендии Главы республики. (ЗАПИСЬ: К.Лопатина, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— В КБГУ состоится 14-я Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. (ЗАПИСЬ: Н.Соглалова, пресс-секретарь КБГУ).
— В Приэльбрусье проходят соревнования Кубка России по горнолыжному спорту.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.02.06

— УФ-м и къэрал Советым и Президиумым, апхуэдэуи егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1э Советым я зэ1ущ1э нобэ

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.02.06

— Кавказ Ищхъэрэм и щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я проектхэр утыку къыщрахьэ гъэлъэгъуэныгъэ щы1энущ.

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