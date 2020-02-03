Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.03
— В Кабардино-Балкарии представлен новый руководитель управления Россельхознадзора.
— В Музее в эти минуты открывается выставка работ Рузаны Дацирхоевой.
— В кадастровой палате поменялись банковские реквизиты.( Начальник межрайонного отдела Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :Ф. Боттаева.)
— С начала года в России появится электронная трудовая книжка. (Начальник отдела Персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями ГУ ОПФР по КБР Р. Дугужева.)

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.02.03

— 2020 гъэр фэеплъымрэ щ1ыхьымрэ и илъэсщ.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.02.03

— КъМ-дан 4-лен «Лидеры России» деген конкурсну ахыр урумуна айырылгъандыла.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.03

— В Кабардино-Балкарии представлен новый руководитель управления Россельхознадзора.

Подробнее