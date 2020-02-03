Радио КБР 15.00 rus – 2020.02.03

— В Кабардино-Балкарии представлен новый руководитель управления Россельхознадзора.— В Музее в эти минуты открывается выставка работ Рузаны Дацирхоевой.— В кадастровой палате поменялись банковские реквизиты.( Начальник межрайонного отдела Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :Ф. Боттаева.)— С начала года в России появится электронная трудовая книжка. (Начальник отдела Персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями ГУ ОПФР по КБР Р. Дугужева.)