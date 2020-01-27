Радио КБР 15.00 rus – 2020.01.27

— Сегодня, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, завершается всероссийская акция— 7 млрд рублей на софинансирование расходов по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта получит КБР в этом году.— В КБР разработан порядок присвоения республиканской символики объектам туристской индустрии.— В горах КБР проходит спасательная операция.(Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.).— В администрации Нальчика подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление витрин и фасадов зданий.