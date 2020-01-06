Радио КБР 15.00 rus — 2020.01.06
— В Чегемском районе восстановлен поврежденный участок газопровода.
— В 2020 году на Эльбрусе начнут строить новые канатные дороги.
— С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров.( Зам. начальника отдела регистрации, учета и работы налогоплательщиками УФНС России по КБР: Ф.Афаунова.)
— На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» организовано круглосуточное дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по КБР. (Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2020.01.06

— Бэрбэч Аскер къырагъэблагъэж.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2020.01.06

— Атажукино элде маданият юй хайырланыргъа берилгенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2020.01.06

— В Чегемском районе восстановлен повреждённый участок газопровода.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2020.01.06

— Бэрбэч Аскер къырагъэблагъэж.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2020.01.06

— Атажукино элде маданият юй хайырланыргъа берилгенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2020.01.06

— В Чегемском районе восстановлен поврежденный участок газопровода.

Подробнее