Радио КБР 15.00 rus — 2020.01.06

— В Чегемском районе восстановлен поврежденный участок газопровода.— В 2020 году на Эльбрусе начнут строить новые канатные дороги.— С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров.( Зам. начальника отдела регистрации, учета и работы налогоплательщиками УФНС России по КБР: Ф.Афаунова.)— На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» организовано круглосуточное дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по КБР. (Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.)