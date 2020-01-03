Радио КБР 15.00 rus — 2020.01.03

— С 1 января этого года увеличился размер социальных выплат при рождении третьего ребенка.(ЗАПИСЬ: Х.Кажаров, председатель Комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению).— После новогодних праздников в КБР заработает региональный центр «Антарес». (ЗАПИСЬ: Т.Джаппуева, и.о. директора центра).— Сегодня в КБР заработал шатл-бас.— Сегодня русский драмтеатр открывает серию новогодних представлений. (ЗАПИСЬ: Ю.Балкаров, ведущий актер русского драмтеатра им.М.Горького).