Радио КБР 15.00 rus — 2020.01.03
— С 1 января этого года увеличился размер социальных выплат при рождении третьего ребенка. (ЗАПИСЬ: Х.Кажаров, председатель Комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению).
— После новогодних праздников в КБР заработает региональный центр «Антарес». (ЗАПИСЬ: Т.Джаппуева, и.о. директора центра).
— Сегодня в КБР заработал шатл-бас.
— Сегодня русский драмтеатр открывает серию новогодних представлений. (ЗАПИСЬ: Ю.Балкаров, ведущий актер русского драмтеатра им.М.Горького).