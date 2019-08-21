Радио КБР 15.00 rus – 2019.08.21

— МЧС России по КБР проводит проверки противопожарной безопасности на избирательных участках. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).— В Фонде социального страхования РФ по КБР закупил технические средства реабилитации детей с ОВЗ на 22 млн. руб.— В День государственности КБР состоится выставка художественных промыслов. (ЗАПИСЬ: А.Урусов, директор центра художественных промыслов и ремесел КБР).— Госавтоинспекция организовала очередной рейд общественного транспорта. (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).