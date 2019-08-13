Радио КБР 15.00 rus – 2019.08.13

— На Эльбрусе за сутки спасли 4 альпинистов. (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР :А. Гулиева.)— В селении Хамидие начато строительство дошкольного блока.— Приемная кампания КБГУ на контрактной основе продолжается .(Инспектор по контролю за исполнением поручений Управления приемной комиссией :Л.Хашкоева)— Завтра – день работников радио и телевидения.— 13 августа в парке Нальчика пройдет реализация спортивного проекта «Зарядка с чемпионом».