Радио КБР 15.00 rus – 2019.08.13
— На Эльбрусе за сутки спасли 4 альпинистов. (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР :А. Гулиева.)
— В селении Хамидие начато строительство дошкольного блока.
— Приемная кампания КБГУ на контрактной основе продолжается .
(Инспектор по контролю за исполнением поручений Управления приемной комиссией :Л.Хашкоева)
— Завтра – день работников радио и телевидения.
— 13 августа в парке Нальчика пройдет реализация спортивного проекта «Зарядка с чемпионом».

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2019.08.13

— «Хэхъуэм и къежьап1э» центырхэр еджап1эхэм къыщызы1уахынущ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.13

— Кърымда бизни жерлешибиз грантны къытханды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2019.08.13

— На Эльбрусе за сутки спасли 4 альпинистов

Подробнее